Volo di 30 metri nella scarpata: automobilista ferito a Osilo

Trasportato al pronto soccorso di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Un automobilista, poco prima delle 8:30 della mattinata di oggi, venerdì13 ottobre, ha perso il controllo della sua auto ed è precipitato per 30 metri in una scarpata lungo la strada provinciale dell'Anglona, in località Bides, nei pressi di Osilo.

L'uomo è riuscito fortunatamente a uscire dall'auto con le sue forze ed è stato soccorso da un'equipe del 118 che lo ha trasportato al Pronto soccorso di Sassari, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.