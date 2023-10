Ultimo weekend dal sapore estivo, poi arrivano freddo e pioggia

Già da domenica i primi segnali di cedimento dell'anticiclone

Di: Redazione Sardegna Live

Ultimo weekend dal sapore estivo, poi inizierà un graduale cedimento dell'anticiclone africano che cederà il passo al ciclone atlantico e arriveranno pioggia e temperature in ribasso. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo cui oramai l'autunno è alle porte. Per oggi e domani il tempo sarà ancora stabile, prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni e ancora caldo, specie al Centro-Sud e al Nordest, con temperature massime sempre attorno ai 27-30 gradi.

Le cose inizieranno a cambiare nel corso di domenica. Il 15 ottobre l'ingresso di aria più fresca dai quadranti nord orientali favorirà lo sviluppo di rovesci o temporali che dal Friuli Venezia Giulia si porteranno poi su Veneto ed Emilia Romagna. Nel contempo venti più umidi di Libeccio raggiungeranno la Toscana settentrionale, anche qui con piogge e temporali, in arrivo anche su Marche e Umbria in serata. Questi saranno i primi segnali di un primo cedimento dell'anticiclone. Con l'inizio della prossima settimana il tempo cambierà ulteriormente. Se al Nord i venti freschi faranno calare sensibilmente le temperature anche di 15 gradi (di giorno non si andrà oltre i 14-16 gradi) il Centro sarà interessato da un primo fronte perturbato pilotato dal ciclone atlantico che dalla Spagna si avvicinerà minacciosamente all'Italia. Il Sud invece sarà ancora protetto dall'anticiclone e quindi continuerà a vedere un tempo stabile e soleggiato.

Nel dettaglio - Venerdì 13. Al nord: bel tempo salvo nebbie mattutine e locali coperture del cielo. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: bel tempo prevalente. - Sabato 14. Al nord: più nubi, qualche pioggia sui confini alpini, in nottata peggiora sul Friuli Venezia Giulia. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: ampio soleggiamento. - Domenica 15. Al nord: peggiora al Nordest con piogge irregolari. Al centro: subito instabile in Toscana, localmente sul Lazio, poi anche sugli Appennini. Al sud: soleggiato. Tendenza: da lunedì fresco autunnale al Nord, piogge al Centro.