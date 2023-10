“La tua passione e il tuo sorriso non ci abbandoneranno mai”, cordoglio del Cagliari Calcio per la morte di Licia Mocci

La donna è stata investita dopo la partita Cagliari-Roma vicino allo stadio

Di: Alessandra Leo, foto Cagliari Calcio

“Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Licia Mocci, grande tifosa rossoblù che ci ha lasciati oggi in seguito all'incidente avvenuto nelle vicinanze dell'Unipol Domus dopo Cagliari-Roma.

La tua passione e il tuo sorriso non ci abbandoneranno mai”.

Questo il messaggio in un post sulla pagina Facebook del Cagliari Calcio, a seguito della morte di Licia Mocci, avvenuta questo pomeriggio all’ospedale Brotzu, dove domenica era arrivata in condizioni disperate. La 61enne era stata investita la scorsa domenica al termine della partita Cagliari-Roma vicino allo stadio.

Terminata la gara, la donna stava andando assieme al marito a riprendere l'auto per tornare a casa, quando una Citroen l'ha travolta mentre attraversava la strada. Il conducente si è subito fermato per soccorrerla. Le condizioni della 61enne sono appese subito disperate. Questo pomeriggio il decesso.