Desirè Manca: “Dove sono i posti letto per la Lungodegenza?

La consigliera regionale del M5s Desirè Manca presenta un'interrogazione al Presidente Solinas e all'assessore Doria

Di: Redazione Sardegna Live

“Dove sono i nuovi posti letto dedicati alla Lungodegenza presso gli ospedali di Ozieri e Alghero? Dove sono finiti questi posti letto aggiuntivi che avrebbero dovuto sopperire alla chiusura del reparto di Lungodegenza di Sassari? Non esistono. Non ci sono. Non sono mai stati creati". A chiederselo la consigliera regionale del M5s Desireè Manca.



"Nella realtà, infatti, la cronica carenza di posti letto per lungodegenti che affligge il Nord Sardegna si è aggravata notevolmente. A fronte dello smantellamento di tre reparti di Lungodegenza, in cui si contavano 59 posti letto complessivi, 26 all'ospedale di Sassari (chiuso il 31 dicembre scorso), 17 a Thiesi e 16 ad Ittiri, in tutto il Nord Sardegna sono rimasti soltanto 17 posti letto dedicati ai ricoveri a lungo termine, quelli di Thiesi.

Questo perché nelle nuove strutture complesse di Medicina Interna e Lungodegenza, istituite dal nuovo atto aziendale della Asl 1 – spiega Desirè Manca - fisicamente i posti letto per la Lungodegenza non esistono, restano soltanto promessi sulla carta. Intanto i tantissimi pazienti che hanno bisogno di un ricovero più lungo affrontano un'odissea per trovare un posto letto all'ospedale di Thiesi, l'unico attualmente operativo in tal senso”.

“Attualmente Ozieri – fa sapere la consigliera - dispone esclusivamente di 31 posti letto, dedicati ai pazienti acuti, mentre non ci sono i 16 posti letto per la Lungodegenza previsti dal documento di definizione del fabbisogno della struttura. Stesso discorso per Alghero, dove nel documento di definizione del fabbisogno della struttura parallela sono previsti 42 posti letto di degenza ordinaria e 18 posti letto di Lungodegenza. E dove questi ultimi non esistono”.



Questo l'intervento della consigliera regionale della consigliera che ha presentato un'interrogazione al Presidente Solinas e all'assessore Doria. “Era il 31 dicembre del 2022 quando il Nord Sardegna – prosegue la consigliera - ha dovuto dire addio ad un punto di riferimento fondamentale per l'accoglienza dei pazienti con necessità di stabilizzazione clinica. Contestualmente apprendevamo che avrebbero aperto due nuovi reparti dedicati alla Lungodegenza, uno presso l'ospedale di Alghero e l'altro presso quello di Ozieri. Due strutture che avrebbero sopperito alla richiesta di posti letto per ricoveri lunghi proveniente da tutto il Nord Sardegna.

Purtroppo però, alla luce della grave carenza di posti letto che persiste, appare doveroso da parte della Direzione sanitaria chiarire le motivazioni per le quali, all'interno delle strutture di Ozieri e Alghero non esistano posti letto dedicati alla Lungodegenza”.



“Considerando che il Nord Sardegna soffre da sempre per la mancanza di strutture di accoglienza di questo tipo non possiamo abbandonare pazienti e famiglie. Non si possono prevedere chiusure radicali e nette mentre le nuove strutture non sono ancora operative. E a pagare sono le persone più fragili, totalmente abbandonate a se stesse, non potendo essere assistite e tutelate”.