Cagliari. Giornata Nazionale della Psicologia: a teatro per parlare di disturbi alimentari

L'appuntamento domani, mercoledì 11 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Aperitivo a Teatro, seguito dallo spettacolo “AYCE • All you can eat", di e con Agnese Fois, regia di Chiara Murru, mercoledì 11 ottobre 2023 alle 18:30 presso Sa Manifattura, in viale Regina Margherita, 33 Cagliari: è questo l'appuntamento originale scelto dall'Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Sardegna per la Giornata Nazionale della Psicologia. Equità sociale per i bisogni psicologici, inserita nell'ambito delle Settimane del Benessere Psicologico, aperte a Sassari giovedì 28 settembre con oltre 150 partecipanti.

"AYCE • All you can eat", prodotto dal Teatro di Sardegna, finalista in diverse competizioni, nasce da una personale esperienza di Agnese Foisi con i ragazzi del reparto di Neuropsichiatria infantile di Cagliari, dove si curano le malattie neurologiche e psichiatriche dei minorenni. “Il risultato - come è riferito nelle note di accompagnamento dello spettacolo - è una riflessione schietta sul rapporto con il proprio corpo e del proprio corpo con gli altri, sulla fame inesauribile e sulle fragilità”, di cui la protagonista è Panchita, un'adolescente, ironica, fragile e bulimica, che nel reparto di neuropsichiatria infantile, dove viene mandata dai “genitori algidi”, incontra altri adolescenti con problemi di varia natura, e inizia a realizzare che la sua diversità la rende parte di un gruppo di persone, a cui appartiene la sua parte più nuda e profonda.

“Abbiamo pensato a questa formula, spettacolo seguito da dibattito, per affrontare un argomento particolarmente delicato e che riguarda la vita di circa 2 milioni di adolescenti in Italia: il rapporto problematico, distorto, con il proprio corpo e con il cibo, di cui bulimia e anoressia sono le manifestazioni più note e preoccupanti”, ha detto Angela Quaquero, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna. “ Il fenomeno è in crescita - ha proseguito Quaquero – mentre si sta abbassando l'età di esordio del disturbo, anche sotto i 10 anni soprattutto fra le bambine: si tratta di manifestazioni che nascondono un disagio psicologico, di varia natura, su cui si abbatte il peso di modelli corporei indicati come perfetti dall'universo mediatico, fra messaggi pubblicitari martellanti e la trappola dei social, in cui, in una moltiplicazione infinita, si ripropongono immagini e storie di corpi vincenti. Abbiamo bisogno di più servizi multidisciplinari sul territorio, in cui la figura dello psicologo possa operare rispondendo alla forte domanda”.

Allo spettacolo, a ingresso libero, seguirà un approfondimento, coordinato da Angela Quaquero. con una conversazione fra Agnese Fois e la giornalista Maruska Albertazzi, esperta e divulgatrice di problematiche legate ai disturbi alimentari, autrice, fra l'altro del documentario Hangry Butterflies, #larinascitadelle farfalle.

INGRESSO GRATUITO: gradita la prenotazione presso l’indirizzo ordine@psicosardegna.it. Alle Iscritte e agli Iscritti all'Ordine Psicologhe e Psicologi partecipanti sarà consegnato un voucher per l’acquisizione gratuita di 10 ECM.