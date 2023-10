La Sardegna brucia ancora: 19 incendi oggi

Elicotteri a Laconi, Decimoputzu e Villamar

Di: Redazione Sardegna Live

La stagione estiva è andata in archivio ma l’Isola continua a bruciare. Sono 19 gli incendi registrati oggi In Sardegna, per tre dei quali è stato necessario anche l’intervento dei mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale.

Il primo rogo è scoppiato nell’agro di Laconi, in località “Perdaba”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Laconi, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Fenosu. È intervenuta inoltreuna squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Laconi - Bau Mela. L’incendio ha percorso una superficie contenuta di rovi e sterpaglie.

Fiamme anche nell’agro di Decimoputzu, in località “Riu Matta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute una squadra dei Vigili del fuoco e una squadra di volontari dell'associazione di Monastir - Orsa S. Lucia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1.5 ettari di filari di eucalipto e incolti.

Infine, incendio a Villamar in località “S. M. A. Maddalena”: lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. E' intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini - Centro urbano.L'incendio ha interessato aree agricole.