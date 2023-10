Piano Sulcis, la Cgil: “Nessun confronto, si inizia male”

“Si attende con urgenza la trasmissione ufficiale del Piano sul quale poter esprimere un giudizio di merito” afferma il segretario regionale Fausto Durante

Di: Redazione Sardegna Live

Nessun coinvolgimento sul Piano Sulcis di cui la Giunta ha appena annunciato l'avvio. A denunciarlo è il segretario regionale della Cgil, Fausto Durante: “Sull'intero percorso del programma Just Transition Fund non c'è stato alcun confronto e, al momento, non si conoscono nemmeno i contenuti dettagliati e completi del Piano territoriale per il Sulcis nel quale verranno investiti 367 milioni di euro”.

“Facciamo parte, insieme ai livelli sindacali nazionali, del Comitato di sorveglianza del Piano JTF Italia 2021-2027 e, sulla base di quanto previsto dalla Commissione europea, dobbiamo essere coinvolti nella preparazione, nell'attuazione e nella valutazione del programma”, sottolinea il segretario, denunciando “l'assoluta straordinarietà di quanto invece è accaduto in Sardegna, dove il presidente e la Giunta si mostrano ancora una volta refrattari al confronto sindacale”.

“Se questo è il punto di partenza si comincia male - conclude la Cgil -. Ora si attende con urgenza la trasmissione ufficiale del Piano sul quale poter esprimere un giudizio di merito”.