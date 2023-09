Dolianova, si finge un operatore di Poste Italiane e le svuota la carta di credito

Denunciato un 25enne

Di: Alessandra Leo

Mediante una telefonata effettuata da un'utenza fissa e fingendosi un operatore di Poste Italiane, ha contattato una donna 55enne di Dolianova rappresentandole delle criticità, consistenti nella forte probabilità che qualcuno avesse clonato la sua carta di credito postale prepagata.

Attraverso un’abile dialettica, è riuscito a indurre la donna a trasportare tutto il proprio credito, consistente in quasi 2000 euro, in una nuova carta Postepay, che era ovviamente nella disponibilità dell'impostore.

Per questo, i Carabinieri della stazione di Dolianova, a conclusione di un'attività di indagine intrapresa a seguito della denuncia querela presentata dalla 55enne, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata, un venticinquenne originario del Ghana ma residente a Reggio Emilia, disoccupato, già noto per precedenti analoghe situazioni.

I Carabinieri sono giunti a lui attraverso la collaborazione dei colleghi emiliani, andando a verificare a chi fosse riferibile il conto nel quale il denaro era indebitamente confluito. Nel frattempo però questo era stato completamente svuotato.