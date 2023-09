Maltrattamenti al centro anziani di Sorso, respinta la richiesta di revoca della sospensione

Il giudice ha bocciato l’istanza dell’amministratrice e il dissequestro

Di: Redazione Sardegna Live

Il Tribunale di Sassari ha respinto la richiesta di revoca della sospensione per 12 mesi dall'attività professionale per Maria Franca Lupino e di dissequestro della casa di riposo "Noli me tollere" di Sorso, dove, secondo un'inchiesta della Procura, si sarebbero verificati maltrattamenti sistematici nei confronti degli anziani ospiti.

Il giudice Giuseppe Grotteria ha rigettato oggi l'istanza presentata dagli avvocati difensori di Lupino, Gianmario Fois e Sergio Porcu, che hanno annunciato il ricorso in appello contro il provvedimento di diniego. Maria Franca Lupino, amministratrice della casa di riposo, è indagata, in concorso con una dipendente della struttura, per abbandono di incapace in seguito alla morte per soffocamento da cibo di una delle ospiti.

Oltre a lei, il pm Ermanno Cattaneo ha iscritto nel registro degli indagati altre nove persone, tutti dipendenti della casa di riposo, accusati a vario titolo di maltrattamenti e esercizio abusivo della professione. Fra queste l'operatrice socio-sanitaria Emanuela Gaspa, accusata dei maltrattamenti, anche lei allontanata dalla struttura con il divieto per un anno di esercitare attività professionali e imprenditoriali in cui sia previsto il contatto con gli anziani o persone non autosufficienti.