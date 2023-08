Oggi in Sardegna 13 incendi: canadair in azione a Orune

L’Isola continua a bruciare

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi, su un totale di 13 roghi occorsi in Sardegna, si segnala un incendio per la soppressione del quale il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale.

Si tratta di un incendio scoppiato nel Comune di Orune, in località “Costa su conte”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro con il supporto di un canadair decollato da Olbia e coadiuvato dal personale del GAUF del CFVA di Nuoro. L'intervento del canadair si è reso necessario in quanto, a causa del forte vento e delle condizioni climatiche avverse, gli elicotteri della flotta regionale non sono potuti decollare dalle loro basi operative.

Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuoro - Janna bentosa, Nuoro - Ugolio e Orune - Cuccumacche, 2 squadre dei VVF di Nuor e 2 squadre di volontari delle associazioni di Nuoro - ORG V.A.B. e Nuoro - Protciv nuorese.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di eucaliptus, vegetazione riparia e macchia mediterranea alta a olivastro e lentischio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.