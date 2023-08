Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi: dal 29 al 31 agosto

Fede, spettacoli e musica. Il sindaco: “Giornate per riflettere sulla grande eredità di un umile uomo quale era Vincenzo Peis. Viva Sant’Ignazio, viva Laconi”

Di: Cristina Tangianu

“Il vero significato della Festa di Sant’Ignazio va ricercato nel fatto che la nostra Comunità, proprio attraverso l’occasione dei festeggiamenti, abbia la possibilità di incontrarsi, di vivere il paese, di ‘stringersi’ per qualche giorno al di là delle fisiologiche divisioni, in modo da poter riflettere sulla grande eredità di un umile uomo quale era Vincenzo Peis. Viva Sant’Ignazio, viva Laconi”.

Con queste parole il sindaco Salvatore Argiolas apre ai festeggiamenti in onore del Santo sardo più amato nell’Isola.

L’accogliente e affascinante centro, che vanta uno splendido parco, il famoso Parco Aymerich, di 22 ettari di bosco, tra sentieri e cadute d'acqua, sarà, infatti, particolarmente animato da migliaia di pellegrini che ogni anno, in questo periodo, visitano il paese.

Sant’Ignazio nacque il 17 dicembre 1701. È il Santo più venerato nell’Isola per le sue elette virtù, i miracoli e un’attenzione unica verso le necessità dei poveri.

Secondo di nove figli, Sant’Ignazio nacque il 17 dicembre 1701, in una piccola casa del centro storico. Fu battezzato con i nomi di Francesco, Ignazio e Vincenzo. A vent’anni, nel 1721, entrò nel convento dei cappuccini di Buoncammino a Cagliari. Dopo il Noviziato fu trasferito nel convento di Iglesias: qui fu dispensiere e addetto alla questua nelle campagne del Sulcis. Trascorse quindici anni tra i conventi di Domusnovas, Sanluri, Oristano e Quartu. Poi fu richiamato al convento di Cagliari. Nel 1741 ebbe l'incarico di questuante nella città di Cagliari, dove svolse il suo apostolato tra poveri e peccatori.

Morì a Cagliari l'11 maggio 1781 all’età di 80 anni. Nel 1940 il 16 giugno, nella basilica di San Pietro, il papa Pio XII lo dichiarò beato. La Chiesa Cattolica gli riconobbe l’opera svolta nella sua vita dedicata soprattutto ai più deboli. Gli vennero attribuiti alcuni miracoli, come l’improvvisa guarigione di una donna inferma. Fu proclamato Santo da Pio XII il 21 ottobre 1951.

I FESTEGGIAMENTI - Il programma è stato definito grazie al contributo della legge regionale n. 7 e alla fattiva e proficua collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con la Parrocchia Santi Ambrogio e Ignazio.

Tre giornate, 29, 30 e 31 agosto, di fede, spettacoli e musica. “Oltre alla tradizionale processione e alla serata dedicata al Folklore – spiega il sindaco - ospiteremo Piero Marras, Maria Luisa Congiu, Valerio Scanu, Benito Urgu, Alessandro Pili, Laura Spanu, Roberto Tangianu, Laura Santucciu & Fabrizio Sanna, con la direzione artistica di Giuliano Marongiu; non mancherà il classico appuntamento dei ‘Cantadores a chitarra’.

Il programma nel dettaglio. MARTEDÌ 29 AGOSTO

Commemorazione in memoria degli aviatori caduti nell'incendio del 1985'

Le autorità e la delegazione dei familiari rendono onore agli aviatori.

Ore 16:00 Sala Consiliare Comune di Laconi; saluto agli ospiti ed ai familiari; 16:30 Monumento ai caduti in località 'Is Forros'; deposizione di una corona di alloro; Santa Messa presieduta da Don Claudio Cera.

Ore18:00 Piazza 29 Agosto 1985 deposizione di una corona di alloro.

Ore 19:00 Piazza Marconi Cantadores a chitarra.

Ore 21:30 Anfiteatro Comunale "Laconi in festa": varietà di musica, spettacolo e intrattenimento ideato e condotto da GIULIANO MARONGIU con la partecipazione di VALERIO SCANU, BENITO URGU, MARIA LUISA CONGIU, PIERO MARRAS, ALESSANDRO PILI (Sindaco di Scraffingiu), LAURA SPANO, ROBERTO TANGIANU LAURA SANTUCCIU & FABRIZIO SANNA e INCANTOS.

MERCOLEDI 30 AGOSTO

Ore 10:30 Chiesa Parrocchiale Santa Messa presieduta da S.E.Rev.ma Mons. Roberto Carboni - Arcivescovo Metropolita di Oristano animata dal Coro Femminile Laconese in diretta su SARDEGNA LIVE e VIDEOLINA.

Ore 21:30 Anfiteatro Comunale MUSICA IN FESTA

Concerto-spettacolo e Dj set con la straordinaria partecipazione di TIENI IL TEMPO - 883 & MAX PEZZALI TRIBUTE BAND;

Ore 24:00 JONNY MELE DJ SET direttamente da LO Z0O DI 105.

Presenta GIULIANO MARONGIU.

GIOVEDI 31 AGOSTO

Chiesa Parrocchiale - Ore 18:00 Messa solenne in onore di Sant'Ignazio da Laconi presieduta dal M.R.P.Franco Carollo - Vicario Provinciale, animata dal Coro Polifonico Laconese. In diretta su SARDEGNA LIVE e VIDEOLINA. Ore 19:00 Solenne Processione in onore di Sant'Ignazio da Laconi, con la partecipazione di Confraternite, Gruppi Folk, Cavalli e Cavalieri, Musicisti della Sardegna in diretta su SARDEGNA LIVE e VIDEOLINA.

Ore 21:30 Anfiteatro Comunale RASSEGNA REGIONALE DEL FOLKLORE. Voci, danze e suoni di Sardegna con le più belle espressioni del folklore isolano presentano GIULIANO MARONGIU & ROBERTO TANGIANU in diretta su SARDEGNA LIVE.