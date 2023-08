Alà dei Sardi, l'appello del fratello di Francesca: "Aiutatemi a ritrovare il suo zainetto"

Francesca "aveva il grande desiderio di prendere parte alla GMG di Lisbona. Dentro ci sono alcuni suoi effetti personali, che per noi sono molto preziosi"

Di: Arianna Zedda

"Ciao a tutti. Durante il viaggio di ritorno in nave da Barcellona a Porto Torres il 9/10 agosto (si rientrava dalla GMG di Lisbona - Giornata Mondiale della Gioventù, spesso chiamata con la sigla GMG, è un incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa n.d.R.) è stato smarrito questo zaino che vedete in foto.

Si tratta di uno zaino che apparteneva a Francesca, mia sorella, purtroppo volata in cielo qualche mese fa". Inizia così l'appello, postato sulla sua pagina Facebook, di Giovanni Corda, il fratello di Francesca, la studentessa universitaria 19enne di Alà dei Sardi trovata morta nel pomeriggio del 21 novembre scorso nella camera da letto dell’appartamento di Sassari dove abitava con altre ragazze.

Francesca "aveva il grande desiderio di prendere parte a questo evento straordinario - scrive Giovanni - che raduna i giovani da ogni parte del mondo. Come vedete abbiamo voluto mettere nello zaino una sua foto e dentro ci sono alcuni suoi effetti personali, che per noi rappresentano qualcosa di molto molto prezioso".

"Vi prego condividete il più possibile (anche su Instagram) - è la richiesta - in modo che se qualcuno lo avesse trovato e non sapesse a chi restituirlo possa vedere questo post e mettersi in contatto con noi. Grazie per chi lo farà".

Chi avesse informazioni utili può contattare il numero 3388887400 oppure inviare una mail all'indirizzo jubannecorda@gmail.com.