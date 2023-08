Vacanze nell'Isola per Sabrina Salerno: "La Sardegna non tradisce mai"

Settimana di Ferragosto in Ogliastra per la showgirl

Di: Redazione Sardegna Live

Ferragosto in Sardegna per Sabrina Salerno. La showgirl ligure ha trascorso questi giorni nell'isola, di cui è assidua frequentatrice.

Sui suoi profili social ha condiviso alcuni scatti. "La Sardegna non tradisce mai", ha scritto sotto un post che la ritrae mentre si gode il soggiorno in Ogliastra.

Fra mari cristallini e tour in barca, gli scatti della Salerno come al solito non passano inosservati, così come la fantastica cornice dei paesaggi isolani.