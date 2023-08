Ad Alghero niente fuochi per Ferragosto. E scoppiano le polemiche

Cittadini e turisti delusi. L’opposizione in Consiglio comunale attacca il sindaco

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Ad Alghero i fuochi di Ferragosto sono una tradizione. E non è un caso che ieri tanti cittadini ma anche turisti, venuti da altre parti dell’Isola e non solo, abbiano affollato i Bastioni o il Lido. Tutti, o quasi, aspettavano lo spettacolo pirotecnico che alla fine non c’è stato.

In molti avevano dato per scontato che i tradizionali fuochi di Ferragosto avrebbero illuminato il cielo nella Riviera del Corallo, anche perché dall’amministrazione comunale non è arrivata alcuna comunicazione in merito. invece sono rimasti delusi. Sui social è esploso il malcontento ma il mancato spettacolo pirotecnico ha avuto anche strascichi polemici a sfondo politico.

“Il problema principale qui non è il fatto che i fuochi non si siano fatti, il tema non è fuochi sì o fuochi no (c’è chi li apprezza e chi non li ama), ma piuttosto la incredibile scelta di non comunicarlo in modo chiaro prendendosi gioco di tutti coloro che vista la tradizione consolidata se li aspettavano” hanno scritto in una nota i consiglieri comunali di opposizione, attaccando il sindaco Conoci e l’amministrazione comunale. “Vedremo piuttosto se, visto il pasticcio di Ferragosto decideranno ora di organizzarli almeno per festeggiare la festa del santo Patrono” hanno aggiunto gli esponenti di centrosinistra.