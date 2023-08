Ruba gioielli e soldi in un negozio, poi in una casa: 38enne denunciato a Monserrato

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, era in prova al servizio sociale

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri di Monserrato hanno denunciato per furto aggravato e furto in abitazione un 38enne cagliaritano, nullafacente, noto alle forze dell’ordine e affidato in prova al servizio sociale.

Una volta concluse le indagini, anche dopo aver visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva messo a segno un primo furto in un negozio di bigiotteria, in via del Redentore, dal quale aveva rubato 300 euro in contanti dal registratore di cassa e vario materiale di bigiotteria, e uno successivo in un’abitazione in via dell’Argine. In questo caso aveva portato via monili d’oro, effetti personali ed utensili vari.