All'aeroporto di Alghero sequestrati oltre 13 chili di alimenti privi di certificazione

Operazione dell'Agenzia delle Dogane con la Guardia di Finanza

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'ambito dell'attività antifrode svolta agli arrivi internazionali dell'aeroporto di Alghero, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero e i militari della Guardia di finanza della Compagnia locale, hanno fermato e sottoposto a controllo, in due distinte operazioni, una passeggera israeliana proveniente da Tel Aviv, e due passeggeri provenienti dal Bangladesh, che trasportavano nei bagagli, 3,5 chili di prodotti lattiero-caseari e 10 kg di prodotti vegetali, tutti in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura e, in particolare i vegetali, risultavano privi di documenti che attestassero l'origine, la specie e la relativa certificazione fitosanitaria.

La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo cautelare, in ottemperanza alla normativa comunitaria che vieta l'introduzione di alimenti privi di etichettatura. Per i vegetali ora si attendono le analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione.