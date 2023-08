Omicidio a Orune: disposta l'autopsia sul corpo di Goddi, e proseguono le indagini

Numerose persone sentite dai carabinieri, in analisi anche il contenuto di alcune telecamere

Di: Redazione Sardegna Live

Il pubblico ministero di Nuoro Ireno Satta ha disposto l'autopsia sul corpo di Luca Goddi, il 47enne allevatore ucciso ieri a Orune sotto il palco della festa di Su Cossolu, in pieno centro. Il corpo sarà esaminato all'ospedale San Francesco a Nuoro dall'anatomopatologo Matteo Nioi nei prossimi giorni, probabilmente lunedì.

L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata mentre era alla guida della sua Golf. Inutili i tentativi di soccorso dei medici del 118 intervenuti: Goddi era già morto. L'allevatore viveva da qualche tempo a Budoni. Era rientrato in paese per il funerale di un amico e probabilmente sarebbe ripartito in serata.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Nuoro e della Compagnia di Bitti hanno sentito diverse persone che hanno assistito all'assassinio, oltre a conoscenti, parenti e amici. Gli inquirenti inoltre stanno analizzando il contenuto di alcune telecamere presenti in centro. 

Col suo video condiviso sui social divenne uno dei volti della protesta dei pastori contro il prezzo del latte nel 2019