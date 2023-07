Strade: 300mila euro per intervenire sulla viabilità dell’Unione dei Comuni Barbagia

Grazie ad un finanziamento Ministeriale di 300mila euro, l’Unione dei Comuni Barbagia promuove una serie di interventi sulle strade degli otto territori che la costituiscono

Di: Arianna Zedda

Obiettivo, migliorare la viabilità dei paesi montani : così, grazie ad un finanziamento ministeriale di 300mila euro , a valere sui fondi per le progettazioni, l'Unione dei Comuni Barbagia decide di promuovere una serie di interventi sulle strade degli otto Comuni che la costituiscono .

L'ente, presieduto dal sindaco di Sarule Paolo Ledda, ha definito gli incarichi per la redazione di progetti. A Gavoi i lavori riguarderanno la sistemazione di via Eleonora, a Lodine la messa in sicurezza della strada su Gardosu, a Ollolai la sistemazione delle strade rurali Litu, Sinasi e Palai, a Olzai la sistemazione di via Sant'Anastasio, via Rimembranza, via Arginamento , via dell'Angelo e via delle Concie, a Oniferi la messa in sicurezza dell'ingresso alla SS 128 a valle dell'abitato, di via Gramsci, via Matteotti e vie adiacenti.

A Ovodda si interverrà con i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada rurale Sae Quaranta, di via S. Sini (circonvallazione) e intersezioni e infine a Tiana sarà sistemata via San Leone Magno.

“ Questi progetti - ha dichiarato il presidente Paolo Ledda - interessano dei tratti di viabilità che per ciascuna comunità rappresentano importanti arterie veicolari e pedonali, consentiranno inoltre di poter disporre di elaborazioni fondamentali per la richiesta degli opportuni finanziamenti, che a progettazioni ultime saranno prontamente richieste ” .

Il finanziamento è un contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.