Incendio minaccia campeggio a Lotzorai, turisti evacuati

Fiamme anche a Orosei, vicino al cimitero

Di: Redazione Sardegna Live

Pomeriggio di fuoco nella costa est della Sardegna dove nel giro di pochi chilometri le squadre a terra dei Vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile, gli elicotteri e i Canadair hanno dovuto fronteggiare diversi fronti aperti.

Dopo gli incendi sulla strada provinciale 27 tra Tortolì e Villagrande Strisaili e nelle campagne di Girasole, un terzo fronte di fuoco è divampato a Lotzorai, sulla costa ogliastrina e ha minacciato alcune case e un campeggio, tutti prontamente evacuati.

I residenti e i turisti all'interno delle abitazioni sono stati messi in sicurezza e non si segnalano danni alle persone. L'incendio è arrivato nei giardini di alcune case coloniche e ha interessato anche qualche autovettura. Le fiamme da qualche ora lambiscono il campeggio di Iscrixedda dove si lavora a mettere in sicurezza i numerosi turisti che vi soggiornano. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e gli elicotteri della flotta regionale.

E un altro incendio di interfaccia (vicino alle abitazioni) è divampato questo pomeriggio a Orosei, nel Nuorese, dove le fiamme sono arrivate vicino al cimitero. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile ma l’allarme sembra rientrato.