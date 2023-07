Continuità, l’assessore Moro alle compagnie: “Ogni sforzo per garantire più voli e tariffe accettabili”

Oggi si è riunito il Comitato di monitoraggio per affrontare le criticità registrate nelle ultime settimane

Di: Redazione Sardegna Live

“Continueremo a monitorare la situazione dei voli in continuità e non soltanto, chiedendo alle compagnie di compiere ogni sforzo per garantire più voli e tariffe accettabili. Resta il problema strutturale dei servizi della continuità aerea e che deriva dalla decisione assunta a suo tempo dalla Commissione europea di impedire la fissazione di un tetto per la tariffa non residenti e di comprimere verso il basso le stime dei volumi di traffico residenti”. Lo ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, al termine della riunione del Comitato paritetico di monitoraggio della continuità territoriale che si è tenuta questa mattina per affrontare le criticità registrate nelle ultime settimane, soprattutto la carenza dei voli e una serie di disservizi segnalati dai passeggeri.

L’aeroporto in cui sono stati registrati i maggiori disagi, come emerso dall’incontro, resta quello di Cagliari, che ha fatto e fa segnare coefficienti di riempimento al di sopra della soglia del 91%, oltre la quale il contratto stabilisce la programmazione del volo aggiuntivo. In particolare sulla Fiumicino-Cagliari in 14 giorni del mese di giugno si è oltrepassato il 91% del load factor mentre nei primi 23 giorni di luglio, questa soglia è stata superata per ben 15 giorni. Sulla Linate-Cagliari, lo scorso giugno si è andati oltre il 91% per 15 giornate e nei primi 23 giorni di luglio si è violato con oltre il 91% di load factor per 20 giornate. Più contenute le giornate sopra soglia negli aeroporti di Alghero e Olbia, con il massimo di dieci giornate su 23 del mese di luglio sulla rotta Linate-Alghero.

“La compagnia Ita – spiega l’assessore Moro – ha confermato l’incremento dei voli giornalieri per luglio e agosto sulle rotte da e per Milano con una programmazione che prevede 6 voli complessivi, rispetto ai 4 stabiliti nel bando della continuità, mentre nell’altro collegamento gestito in esclusiva da Ita, Alghero-Milano e viceversa, i voli sono 3, rispetto ai due indicati nel bando europeo. Restano 7 i collegamenti Ita sulla Cagliari-Roma ma su questa rotta saranno impiegati aeromobili di maggiore capacità unitaria: si stima un’offerta complessiva aggiuntiva di posti volo intorno a mille posti in più per il mese di agosto, fermo restando l’impegno a incrementare ulteriormente il numero dei voli, compatibilmente con le capacità aziendali”.

Aeroitalia ha confermato il posizionamento nell’aeroporto Costa Smeralda di un aeromobile da impiegare per garantire i voli aggiuntivi in entrambi gli scali del Nord dell’Isola. La compagnia che opera in continuità da e per Olbia con Roma e Milano e sulla Alghero-Roma ha confermato l’impegno a migliorare il servizio di call center anche facendo ricorso a ditte esterne e ha anche annunciato l’imminente conclusione delle procedure autorizzative per l’imbarco delle barelle.

“Su mia espressa richiesta – fa sapere l’assessore dei Trasporti – le compagnie hanno accettato di comunicare la tariffa massima non residenti prevista nel mese di agosto. Aeroitalia, in virtù del patto di amicizia siglato a suo tempo con la Regione, ha confermato che non sarà superato l’importo di 200 euro a biglietto più le tasse aeroportuali. Ita ha comunicato che la cifra massima per andata e ritorno sulla Fiumicino-Cagliari è pari a 500 euro, mentre sulla Linate-Cagliari è di 600 euro. Volotea ha comunicato la cifra massima non residenti, sola andata, sulla Olbia-Roma: 154 euro, tasse incluse con esclusione del bagaglio”.