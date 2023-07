Cala Coticcio, turisti “cafoni” allestiscono gazebo in spiaggia, ma il vento porta via tutto

“Il nostro arcipelago va tutelato”, ha detto Giampiero Carcangiu, appassionato e amministratore di una pagina Facebook dedicata a Cala Coticcio, intervistato da Adnkronos

Di: Alessandra Leo, foto Facebook Giampiero Carcangiu

Una grande postazione con sedie, gazebo, asciugamani e tutto il necessario per un grippo di turisti che ancora dormiva in barca.

A Cala Coticcio, sull’isola di Caprera, è questo ciò che si è trovato davanti Giampiero Carcangiu, appassionato e amministratore di una pagina Facebook dedicata a Cala Coticcio che, come riporta Leggo, è stato intervistato da Adnkronos: “Quando sono arrivato era tutto montato, ma non c'era nessuno. Quando è arrivato un gruppo di turisti assieme a una guida autorizzata dal Parco, il personale dello yacht ha visto movimento ed è andato in riva col gommone e ha smantellato tutto” racconta.

“Nel pomeriggio un altro gommone è arrivato in riva a motore acceso, poi è stato il turno di una moto d'acqua – prosegue Carcangiu -. Mancano i campi boa, i cartelli in spiaggia, i controlli e il cavo tarozzato non ferma nessuno. Il nostro arcipelago va tutelato”. Ma.. “Una raffica di vento ha fatto volare il gazebo” scrive Carcangiu sul suo profilo Facebook.