Condizioni di lavoro, Cagliari è al sesto posto in Italia

Lo dice un report nazionale. Tra i parametri anche le retribuzioni

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari si posiziona al sesto posto tra le città italiane che offrono le migliori condizioni di lavoro. Lo dice la classifica predisposta dal "Primo rapporto sulle migliori città del lavoro in Italia" realizzato dalla fondazione Aidp in collaborazione con l'Isfort.

L'obiettivo dello studio era quello di evidenziare, grazie a una serie di indicatori e di dati raccolti nel corso degli ultimi anni, quali città offrissero una migliore dimensione nell'ambito lavorativo.

Il capoluogo sardo ha totalizzato 59 punti, distanziato di poco dalla capolista, Milano, che ha chiuso in testa alla classifica a quota 63,2. Prima di Cagliari, oltre il capoluogo lombardo, solo Trieste, Udine, Bergamo e Pordenone.

Tra i parametri presi in considerazione per l'analisi anche retribuzioni, ambienti di lavoro, opportunità di percorsi professionali, reputazione aziendale, opportunità smart working e contesto ambientale (trasporti/accessibilità, vivibilità ambientale, servizi per il tempo libero, sicurezza, servizi digitali).