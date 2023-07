Tartaruga 'caretta caretta' depone le uova a San Teodoro, è il quinto nido in Sardegna

Un altro esemplare di tartaruga della specie protetta caretta caretta ha scelto ancora una volta le coste sarde per deporre le sue uova

Di: Arianna Zedda

Un altro esemplare di tartaruga della specie protetta ‘caretta caretta’ ha scelto ancora una volta le coste sarde per deporre le sue uova: si tratta del quinto nido di caretta caretta deposto in tutta la Sardegna e questa volta l'evento si è verificato sull'arenile di Lu Impostu, a San Teodoro, nel territorio della Gallura.

Durante la scorsa notte, verso l'una, una persona ha allertato la Capitaneria di porto di Olbia, che a sua volta ha contattato il Corpo forestale e i biologi dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo e grazie alle indicazioni fornite è stato trovato in poco tempo il nido.

L'area scelta dalla tartaruga è stata delimitata e messa in sicurezza come da protocollo e verrà presidiata per tutta la giornata dai componenti della Rete regionale per la Fauna Marina in difficoltà, di cui l'Amp fa parte.