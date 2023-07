Sassari. Impiantate le prime protesi di pene su due pazienti di 58 e 60 anni

Le protesi sono invisibili e si attivano con un tasto

Di: Redazione Sardegna Live

Tornare ad avere un’attività sessuale dopo l’asportazione della prostata. Questa è la possibilità data, per la prima volta in modo totalmente gratuito, a due pazienti oncologici di 58 e 60 anni operati dall'equipe di Urologia dell’Aou di Sassari. Un’operazione svolta per la prima volta nella struttura ospedaliera sassarese.

Come riportato sul quotidiano La Nuova Sardegna oggi in edicola oggi, l’equipe ha installato la protesi (un meccanismo idraulico sofisticato e performante) che risulta essere invisibile e attivo solo dopo aver cliccato un tasto apposito. I due pazienti, grazie a questo intervento, in un mese riacquisteranno capacità sessuali superiori a quelle di un 18enne.

Attualmente, l’Aou di Sassari è l’unica struttura pubblica che copre in maniera del tutto gratuita questo tipo di intervento (dal costo di circa 30 mila euro) per persone diabetiche, pazienti oncologici o con patologie neurologiche.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELL’INTERVENTO? – Nonostante le richieste siano tante, l’Aou di Sassari metterà a disposizione 17 protesi all’anno. Il responsabile del reparto, Massimo Madonia, ha dichiarato al quotidiano: “Abbiamo una lista di attesa con diversi pazienti sotto i 50 anni”. L’età anagrafica non risulta essere un limite per il tipo di operazione. Un 80enne, infatti, dopo l’intervento potrebbe fare l’amore molto più a lungo di un 18enne, con piena sensibilità al contatto e un’eiaculazione fertile. L’intervento ha una durata di un ora e mezzo e un mese di convalescenza.