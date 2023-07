Incendio ad Arzachena, evacuata una casa

L’incendio è stato domato grazie anche all’intervento di due elicotteri, un Super Puma e un canadair

Di: Redazione Sardegna Live

Grande paura, questa mattina e nel primo pomeriggio, in Gallura per il vasto incendio scoppiato in località Sa Sasimedda, nei pressi della strada provinciale 73 tra San Pantaleo e Arzachena.

Una donna è stata fatta allontanare per precauzione dalla sua casa. La signora, che si trovava in casa da sola, è stata accompagnata fuori e messa in sicurezza dai volontari della Protezione civile "Agosto 89" di Arzachena, che si trovano sul posto e hanno collaborato con le squadre dei vigili del fuoco e del Corpo forestale a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Nessuna abitazione è stata danneggiata dal fuoco e l'incendio è stato domato anche grazie all'intervento di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela, Limbara, il Super Puma dalla base di Fenosu e un canadair decollato dal vicino aeroporto di Olbia. Al momento si stanno concludendo le operazioni di bonifica. Per tutta la giornata è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) di Arzachena coordinato dal sindaco Roberto Ragnedda.