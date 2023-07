Monserrato, fuga di gas: a fuoco una caldaia

I Vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme all'intera struttura

Di: Alessandra Leo

Una caldaia alimentata a GPL, a causa di una probabile fuga gas dall'impianto di alimentazione, è andata a fuoco provocando un incendio. L’accaduto in un locale di sgombero di un'abitazione in via Antonio Metauro a Monserrato.



Sul posto è prontamente intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari: i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area e la struttura evitando il coinvolgimento dell'intera abitazione.



Tra le fiamme gli operatori VVF hanno localizzato e portato all'esterno alcune alcune bombole di GPL raffreddate e messe in sicurezza. Nessuna persona risulta coinvolta.



Al termine delle operazioni i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.