Travolse e uccise bimbo sulle strisce a Cagliari, condannato a 7 anni e 4 mesi

Da poco il 38enne era stato sorpreso alla guida di un’auto senza patente

Di: Redazione Sardegna Live

È stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale, Emilio Pozzolo, il 38enne che l'1 febbraio 2022 investi e uccise il piccolo Daniele Ulver, 15 mesi, che si trovava nel passeggino che la madre stava spingendo sulle strisce pedonali in via Cadello, a Cagliari.

Questa la sentenza arriva con il rito abbreviato. Pozzolo era alla guida di uno scooter e, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe toccato i 70 chilometri orari in un tratto in cui il limite è 50, superando le auto ferme per far passare la famigliola sulle strisce pedonali all'altezza del Parco di Monte Claro e centrando in pieno il passeggino sul quale era adagiato il piccolo Daniele, morto sul colpo. Poi l'uomo era scappato e solo dopo aver sentito il suo legale si era costituito.

Nel marzo scorso, però, Pozzolo, era stato fermato dalla Polizia Locale mentre si trovava a bordo di un'auto senza patente. Ora l'autorizzazione alla guida gli è stata revocata del tutto e per l'intera durata della pena resterà sospeso dai pubblici uffici. Pozzolo, assistito dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, si era visto respingere dalla procura di Cagliari una richiesta di proposta di patteggiamento a quattro anni e otto mesi di reclusione. Non si sono invece costituiti parte civile i legali dei genitori del piccolo, Francesco Atzori e Paola Spensatello, critici sulla scelta dell'abbreviato.