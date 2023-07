Monserrato. Sosta vicino alla casa della ex: 18enne denunciato

Sorpreso dai carabinieri, violato il divieto di avvicinamento

Di: Redazione Sardegna Live

L'ex fidanzata non vuole più sentire parlare di lui, ma anche ieri i carabinieri lo hanno sorpreso mentre camminava e si fermava a breve distanza dalla casa della ragazza, a Pabillonis.

Era stato già avvisato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla giovane. Denunciato per atti persecutori e violazione del provvedimento un diciottenne di Monserrato.

Secondo i militari si tratta di attività persecutoria sistematicamente posta in essere nei confronti dell'ex fidanzata. Ieri l'intervento dei militari in strada. E poi sono scattati gli accertamenti: inevitabile la denuncia per il giovane.