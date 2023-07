Villacidro. Scontro camper-auto sulla Statale 196, donna in codice rosso

La ferita è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla Statale 196 all’altezza dell’incrocio di S’Acqua Cotta. Coinvolti un camper con a bordo una famiglia e una Fiat 600.

Ad avere la peggio la donna alla guida dell’auto, estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e affidata al personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza. È stata trasportata in ospedale con un codice rosso dall’elisoccorso ma non è in pericolo di vita. Lievemente feriti gli occupanti del camper.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi.