Attentato contro il sindaco di Nurri, auto incendiata

Nel mirino il primo cittadino di Nurri, indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora una volta un amministratore sardo è vittima di un attentato. Stavolta è toccato al sindaco di Nurri (Sud Sardegna), Antonello Atzeni. All'alba di ieri, 6 luglio, la Fiat Panda del primo cittadino è stata distrutta dalle fiamme appiccate da ignoti. L'auto era parcheggiata nei pressi dell'abitazione di Atzeni.

Il rogo è stato appiccato alle 3.30 ed è stato domato dai Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, che hanno prelevato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di risalire agli autori del gesto.

Il consiglio direttivo dall'Asel, l'associazione degli enti locali sardi di cui Atzeni è vicepresidente, ha espresso "ferma condanna per l'atto criminoso di cui è stato vittima anche in maniera ingenerosa rispetto al notevole impegno che ha sempre messo in essere per risolvere i problemi del suo comune ma anche di quelli degli altri enti locali del Sarcidano e dell'intera Sardegna". "Non si può stare zitti di fronte a qualsiasi azione criminosa - affermano i dirigenti Asel - occorre denunciare ed essere a fianco delle forze dell'ordine impegnate nella lotta quotidiana per la tutela delle popolazioni e degli amministratori comunali".