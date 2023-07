Vacanza in Sardegna, ecco alcuni utili consigli

Di: Redazione

Non c’è dubbio che la Sardegna rappresenti una delle mete turistiche più apprezzate sia dagli italiani che all’estero. Sono tante le bellezze che offre questa regione, con tanti paesaggi che non si possono trovare in nessun altro luogo in tutto il mondo. In Sardegna si possono ammirare tantissimi luoghi che combinano storia, natura, tradizioni e un fascino unico.

In Sardegna a buon prezzo

Per tutti coloro che desiderano fare una vacanza low cost per scoprire il mare Sardegna, uno dei consigli migliori da seguire è senz’altro quella di visitarla in bassa stagione. Quindi, o durante la primavera oppure durante l’autunno. Il motivo è presto detto: il costo dei biglietti aerei è indubbiamente più basso, ma al tempo stesso ci sarà anche un altro vantaggio non indifferente, ovvero il fatto che l’affollamento sarà minore, visto che ci saranno molti meno turisti tra le vie delle città sarde e anche in spiaggia. Durante i mesi estivi di alta stagione, come luglio e agosto, tantissime persone, anche dall’estero, prendono letteralmente d’assalto i luoghi di villeggiatura più rinomati della Sardegna.

Alla fine del mese di settembre può essere davvero un periodo adatto per poter visitare l’isola in totale serenità, sfruttando comunque un bel tempo. A settembre, infatti, ci sono delle temperature ancora molto piacevoli, che si aggirano tra 20 e 25 gradi. Altrimenti, si può pensare di anticipare le vacanze e viaggiare fino in Sardegna in primavera.

Quali sono le spiagge più belle della Sardegna

È chiaro che la Sardegna rappresenta una meta turistica in voga soprattutto per chi ama godersi il mare e il relax, alla ricerca di spiagge bianchissime e immerse nella natura. Insomma, la Sardegna è costellata di queste vere e proprie perle naturali. La sabbia è finissima e bianca, circondata da acque cristalline che vi faranno pensare a paesaggi esotici. Tra l’altro, una delle peculiarità della Sardegna è senz’altro anche il fatto di avere delle piccole, ma dal grande fascino, baie, tutte da esplorare.

Le spiagge che tutti consigliano di visitare almeno una volta nella vita sono quella di Tuerredda, quella di Cala Coticcio, quella di Cala Spinosa, quella di Rena Majori e quella di Li Cossi. Per visitarle tutte, il consiglio è quello di realizzare un accurato itinerario prima di partire, in maniera tale da cercare di organizzare le varie tappe del viaggio e non perdersi nemmeno una di queste meraviglie naturali. È chiaro che si può pensare di noleggiare un’auto o uno scooter per spostarsi tra le varie città: se, però, c’è l’intenzione di viaggiare per tutta la costa, allora l’unica soluzione è quella della macchina.

Come raggiungere la Sardegna

Tra i migliori consigli pratici per poter fare una spettacolare vacanza in Sardegna c’è senz’altro quello di scegliere il mezzo più adatto per arrivare sull’isola. Piuttosto di frequente, infatti, capita di lasciar perdere l’idea di visitare questi territori dal momento che il prezzo dei traghetti non è molto basso.

È vero, però, come nel corso degli ultimi anni si siano moltiplicate le soluzioni che permettono di arrivare in Sardegna senza pagare un occhio della testa. È chiaro che il conteggio finale dipende un po’ dalla regione di partenza, ma in ogni caso la Sardegna ora ha diversi buoni collegamenti con il resto dell’Italia. Non c’è solo il traghetto, visto che l’opzione dell’aereo è sempre più apprezzata e diffusa. D’altro canto, il traghetto rappresenta sempre la prima scelta quando c’è l’intenzione di andare all’esplorazione un po’ di tutta l’isola: altrimenti, si può pensare anche di noleggiarla una volta arrivati in loco.

La soluzione del traghetto

Dando uno sguardo alla possibilità di raggiungere la Sardegna via traghetto, va detto che ci sono diverse compagnie che mettono a disposizione dei turisti tale servizio. Detto questo, è chiaro che la durata del viaggio è strettamente collegata alla città da cui si ha intenzione di partire. Durante la stagione estiva, sono tre le tratte più battute. Si tratta del percorso che dal porto di Civitavecchia porta a Olbia, che comporta una durata tra le 5 e le 8 ore. Altrimenti, la seconda opzione è quella di partire dal porto di Livorno, sempre con destinazione Olbia e in questo caso la durata del viaggio si allunga un po’, passando dalle 6 alle 10 ore. Infine, la terza opzione prevede di partire dal porto di Genova e di arrivare a Porto Torres, ma in questo caso ci vogliono almeno 11 ore di viaggio. Va detto che, comunque, in estate ci sono anche altre opportunità da sfruttare, dato che si può pensare di partire pure da Piombino oppure da Napoli e pure di stabilire come destinazione altre città sarde, come ad esempio Santa Teresa di Gallura, piuttosto che il capoluogo Cagliari oppure Arbatax.

Arrivare in Sardegna in aereo

Ecco una soluzione che è sempre più gettonata, anche per via del fatto che in Sardegna ci sono ben tre aeroporti, ovvero quello di Olbia, quello di Cagliari e quello di Alghero. Nel corso dei mesi estivi, anche questo mezzo diventa preda di tantissimi turisti, che possono scegliere tra un ampio novero di compagnie aeree che organizzano questa tratta, con partenza prevista dalle principali città italiane. Spesso si possono trovare anche diverse interessanti soluzioni low cost, anche se è chiaro che chi decide di viaggiare nei periodi di alta stagione, sa perfettamente come il livello dei prezzi si alza e non di poco.