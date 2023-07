Verso le elezioni a Sassari: Nanni Campus non si ricandida

Il progetto civico del sindaco continuerà anche senza di lui: in lizza ci sarebbero Lucchi e Sardara

Di: Redazione Sardegna Live

Fra meno di un anno si vota anche per alcuni grandi Comuni in Sardegna. Tra questi c’è Sassari, con l’attuale sindaco Nanni Campus che concluderà il mandato e non si ricandiderà.

Un passo di lato ribadito nei giorni scorsi nel corso di una riunione con i gruppi civici con cui governa a Palazzo Ducale e confermato sabato in un'uscita pubblica a Casa Serena. Qui, intervenendo alla cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid, Campus ha ammesso: “Non l'ho mai fatto pubblicamente, ma confesso che se ho deciso di non ricandidarmi è perché non sarei in grado di rivivere un'angoscia come quella di quei mesi”.

Il progetto civico che ha vinto le elezioni nel 2019 andrà avanti anche senza il primo cittadino, che rimarrà da super garante, agendo da dietro le quinte. Come candidato sindaco per ora sono emersi i nomi di due degli attuali assessori: Carlo Sardara, attualmente in Giunta con la delega al Bilancio, e Nicola Lucchi, attuale assessore all’Urbanistica.

Il nodo da sciogliere è sulle alleanze. Attualmente a reggere la maggioranza in Comune c'è anche il M5s, che ha un'assessora e il presidente del Consiglio. Una parte dei civici non gradirebbe il rinnovo dell'accordo, anche perché alle elezioni regionali del prossimo inverno i pentastellati dovrebbero schierarsi con il centrosinistra. Inoltre, si dà quasi per certo un patto con Fratelli d'Italia che appoggerebbe le liste civiche nella corsa a Palazzo Ducale, facendo saltare qualunque equilibrio nel centrodestra, attualmente all'opposizione in Comune.