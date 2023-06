"Cargiver familiariday Sardegna 2013-2023", consegna dei riconoscimenti ai caregiver sardi

Il presidente di Penelope Sardegna, l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli: “La loro opera è un chiaro esempio di amore”

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione del decennale del "Cargiver familiariday Sardegna 2013-2023", l'"Associazione Alzheimer Cagliari”, con la sua presidente Stefania Putzu, ha organizzato a Cagliari, presso i locali della Fondazione Sardegna, la consegna di riconoscimenti ai tanti caregiver sardi.

Questi ultimi dedicano il proprio tempo, le loro giornate e le loro stesse vite a familiari affetti da alzheimer, autismo, sclerosi multipla e altre disabilità. Dopo diverse relazioni e interventi da parte di esperti sulla figura dei caregiver, si è svolta la commovente cerimonia di consegna delle targhe, alcune delle quali consegnate a mani dei sindaci e/o assessori dei Comuni di Monserrato, Orosei, San Sperate.

Presente la dott.ssa Viviana Lantini, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, che proprio in virtù del suo incarico ha affrontato il problema socialmente toccante. La presidente Stefania Putzu, in un attento excursus, ha parlato del decennale e dei traguardi raggiunti e quelli in prospettiva. Sergio Cavoli, presidente dell'"Associazione Sclerosi Multipla Sardegna", ha sottolineato l'importanza dei caregiver in tutte le disabilità.

L'avv. Gianfrancesco Piscitelli, presidente dell'associazione in favore di persone scomparse "Penelope Sardegna O.D.V", è stato chiamato alla consegna di diversi riconoscimenti e nel suo intervento ha evidenziato il grave problema delle scomparse in Sardegna, che riguarda prevalentemente soggetti affetti da Alzheimer o altre disabilità cognitive. Piscitelli ha chiuso il suo intervento ringraziando i caregiver per la loro dedizione e altruismo ed ha così concluso: "Amare è dimenticarsi per gli altri e l'opera dei caregiver è un chiaro esempio di amore".