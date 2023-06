Collegate Grecia e Sardegna: inaugurato volo Atene-Olbia

La compagnia Aegean Airlines sbarca allo scalo Costa Smeralda

Di: Redazione Sardegna Live; foto: Acropoli Atene di Emanuele Monti

Per i cittadini sardi l’Acropoli, il Partenone, l’Antica Agorà di Atene non sono mai stati più collegati di questo momento. Infatti, è stato inaugurato il primo collegamento diretto da Atene ad Olbia della compagnia Aegean Airlines, membro Star Alliance e più grande compagnia aerea greca per numero di passeggeri trasportati.

L'Airbus 320 della compagnia è atterrato all'aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18:55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolci tipici sardi.

Il collegamento con Atene è disponibile il mercoledì e la domenica sino al 17 settembre.

Salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con lo scalo di Olbia, che per la Summer 2023 vede ampliato il proprio il network inaugurando 15 nuovi collegamenti, di cui 7 novità assolute, e accogliendo tre nuove compagnie aeree: Aegean Airlines, Aer Lingus e flydubai.

Complessivamente l'aeroporto di Olbia offre collegamenti da e per 76 destinazioni, di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 Paesi.