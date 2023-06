Betoniera prende fuoco sulla camionale 131

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 10 di questa mattina i Vigili del fuoco della Centrale di Sassari sono intervenuti al chilometro 211 della Strada Camionale SS 131, in direzione Cagliari, per l'incendio di una betoniera. Per avere la meglio sulle fiamme è stato necessario il supporto di un’autobotte. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale.