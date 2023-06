Auto contro moto sulla strada per Ittiri, gravi due persone

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio per Tissi

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla Strada provinciale per Ittiri all’altezza dell’incrocio per Tissi. Intorno alle 15:30 un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla due ruote, entrambe gravi e trasportate al pronto soccorso di Sassari. Illese le persone a bordo dell’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari, con una squadra operativa arrivata dalla sede centrale, il 118 e i carabinieri per i rilievi.