Bimba di due mesi trasferita d'urgenza da Cagliari a Milano

Volo sanitario a bordo di un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare

Di: Redazione Sardegna Live

Una bimba di soli due mesi, in pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza con un velivolo del 31/mo Stormo dell'Aeronautica Militare da Cagliari a Milano Linate.

La piccola, ricoverata presso il Policlinico Universitario Monserrato "Duilio Casula", necessitava di cure specialistiche urgenti per le quali la prefettura di Cagliari ha richiesto il trasferimento con volo sanitario. Il Falcon 50 dell'Aeronautica Militare è decollato dall'Aeroporto militare di Ciampino per raggiungere lo scalo di Elmas intorno alle 18.

Da qui la bimba, a bordo di una culla termica, è stata trasferita a Milano Linate per poi essere trasportata in ambulanza alla clinica "Mangiagalli", accompagnata dai genitori e da una equipe medica. Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.