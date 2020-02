Il Tar Sardegna respinge il ricorso della Solar Power: no all’impianto solare termodinamico a San Quirico

Lutzu: “Un altro importante punto a nostro favore”

Di: Antonio Caria

Non ci sarà alcun impianto solare termodinamico a San Quirico, a Oristano. Il Tar Sardegna ha, infatti, respinto definitivamente il ricorso della Solar Power (difeso dall’avvocato Piero Franceschi), accogliendo le Regione Sardegna (difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Giovanni Parisi) e al Comune di Oristano (rappresentato dall’avvocato dell’ente Gianna Caccavale) che si erano opposti al progetto della Solar Power (difeso dall’avvocato Piero Franceschi).

Il progetto prevedeva la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e biomassa e le opere e infrastrutture connesse, in località San Quirico, della potenza nominale di 10,8 MWe. Un investimento di circa 90 milioni di euro.

“La lunga battaglia delle istituzioni locali, dei consigli comunali, dei comitati di cittadini, delle forze politiche e più in generale delle comunità interessate, fa segnare un altro importante punto a nostro favore – ha dichiarato il Sindaco Andrea Lutzu -. Le nostre argomentazioni sono state accolte e la voce dei territori è dunque stata ascoltata. Ci siamo opposti sin dall’inizio a questo progetto che ha dimostrato di non essere adatto alla localizzazione prescelta. La nostra era un’opposizione ragionata e motivata, si è concretizzata in ogni sede, politica, amministrativa e giudiziaria e oggi possiamo solo accogliere con soddisfazione la decisione dei giudici del Tar”.