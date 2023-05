Finanziaria: collegato a rilento, è ancora all’esame delle commissioni

Previsto un maxi emendamento sulla sanità

Di: Redazione Sardegna Live

Il collegato alla manovra finanziaria della Regione è ancora in esame nelle commissioni consiliari competenti che stanno valutando anche i 400 emendamenti presentati, di cui un centinaio dalla Giunta.

A oltre tre mesi dall'approvazione della legge di stabilità della Sardegna, dunque, il cammino del testo dell’esecutivo va piuttosto a rilento. La seconda commissione (Lavoro) ha dato il via libera a due emendamenti proposti dalla giunta: uno (313) consentirà al personale in arrivo da crisi occupazionali di essere impiegato anche nei consorzi industriali; l'altro (314) prevede lo stanziamento per il piano formativo del personale della Regione. Ok anche al correttivo proposto dal consigliere del Pd Piero Comandini sullo stanziamento di un milione di euro sul fondo contrattuale di Aspal.

Per quanto riguarda la Sanità, l'assessorato ha condiviso con maggioranza e opposizione la decisione di far confluire la maggior parte degli emendamenti in un unico maxi emendamento di sintesi che sarà sottoposto la settimana prossima alla valutazione della commissione. Altre proposte urgenti potrebbero arrivare all'esame del Consiglio con la corsia preferenziale prevista dall'articolo 102 del regolamento.