Portovesme, il ministero del Made in Italy convoca il primo gruppo di lavoro

Durante l'incontro si discuterà del progetto della Glencore sulle nuove produzioni delle materie prime per le batterie elettriche

Di: Arianna Zedda, foto PMI.it

Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha convocato il primo tavolo del gruppo di lavoro tecnico sulla Portovesme Srl, mercoledì 17 maggio alle 14:30 in via Molise a Roma.

L'appuntamento è stato deciso a seguito del pressing portato avanti dai sindacati e ci si potrà collegare anche in videoconferenza.

Saranno 12 i partecipanti al vertice: sei rappresentanti sindacali, due rappresentanti dell'azienda e due del Mimit, uno rispettivamente per la Regione Sardegna e Confindustria.

Durante l'incontro si discuterà del progetto della Glencore sulle nuove produzioni delle materie prime per le batterie elettriche, ma sulla possibilità di portare avanti il progetto pesano le carenze della normativa comunitaria, come sottolinea la stessa azienda.

La black mass, ovvero la materia prima ricavata dal riciclo delle batterie e ricca di metalli quali litio, manganese e cobalto, al momento è vista nell'Ue come un rifiuto pericoloso e da qui la richiesta di rivedere le regole ambientali, così che venga consentito il riutilizzo questo materiale a favore di un'economia circolare per la realizzazione delle nuove batterie.