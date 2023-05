Cagliari. Macabra scoperta nel quartiere Stampace: pecora sgozzata davanti a una casa

Alcuni passanti hanno notato l’animale e hanno dato l’allarme

Di: Redazione Sardegna Live

Una pecora sgozzata in avanzato stato di decomposizione è stata trovata davanti a una abitazione in vico III Sant'Efisio, nel quartiere Stampace a Cagliari. A fare la macabra scoperta alcuni passanti che hanno successivamente dato l’allarme.

L'animale era in parte infilato in un sacchetto di plastica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un veterinario per rimuovere la carcassa. Sul corpo della pecora nessun segno per capirne la provenienza. Si sospetta una intimidazione anche se per ora non ci sono elementi per individuare chi fosse il bersaglio: vicino all'animale non sono stati trovati nè scritte nè biglietti.

La presenza della carcassa è stata segnalata, sui social, anche dal consigliere comunale Marcello Polastri. “Capita di incontrare certe assurdità girando per la nostra Cagliari, dove al persistente abbandono di sacchetti (combattuto dagli agenti comunali della Vigilanza Ambientale), si è aggiunta in via Santa Margherita, la carcassa di una pecora. Una povera pecora. Divenuta chissà come, assurdamente, un rifiuto speciale sotto gli occhi di tutti – ha scritto – Non ho parole, se non quelle inviate al Servizio comunale competente che dovrà farsi carico di questo ennesimo gesto scellerato”.