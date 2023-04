Cagliari. Violano l’affidamento in prova: finiscono in carcere un 25enne e un 37enne

Trovati insieme in un appartamento di Is Mirrionis, i due hanno tentato di impedire l’accesso alla polizia, provocando contusioni al ginocchio di un poliziotto

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi, la Polizia ha dato esecuzione a due ordinanze di cattura con contestuale accompagnamento presso la Casa Circondariale di Uta, per provvisoria sospensione dell’esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova, di cui una nei confronti di un 25enne, affidato ai servizi sociali in relazione ad una pena residua di anni 2 e mesi 7 di reclusione applicata dal GUP del Tribunale di Cagliari per il reato continuato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, l’altra nei confronti di un 37enne, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari, per fatti attinenti alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'aggravamento di misura è stata disposta dal competente Magistrato di Sorveglianza in quanto, il 20 aprile scorso, entrambi erano stati trovati all’interno dell’appartamento di uno dei due, nel quartiere Is Mirrionis, e colti mentre violavano le prescrizioni.

Nello specifico, infatti, i due, in occasione del controllo domiciliare da parte di personale della Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari, alla vista degli operatori di polizia avevano tentato di impedirne l’accesso all’appartamento, spingendo la porta d’ingresso contro di loro, provocando contusioni al ginocchio di un poliziotto. Riusciti poi ad entrare in casa, i poliziotti avevano trovato e sequestrato 3000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita, nonché cocaina.