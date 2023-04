Blitz in un negozio di Alghero. Agenzia Dogane e Polizia locale sequestrano 150 giocattoli non a norma

Tutti sprovvisti della prescritta marcatura CE

Di: Redazione Sardegna Live

In applicazione del Protocollo d’intesa, rinnovato il 15 dicembre 2022 tra la Direzione Territoriale Sardegna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il Comune di Alghero, finalizzato all’accertamento di violazioni in materia di contraffazione, Made in Italy e di sicurezza dei prodotti, i funzionari ADM di Sassari e della Sezione operativa di Alghero, in collaborazione con gli agenti del Nucleo Tutela del Consumatore della Polizia Locale di Alghero, hanno effettuato un’operazione antifrode presso un esercizio commerciale della cittadina catalana.

L’attività ha portato al sequestro di circa 150 giocattoli sprovvisti della prescritta marcatura CE, in alcuni casi non conforme, e delle relative avvertenze in lingua italiana; la merce, a vario titolo, ha violato le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e la normativa europea, Reg. UE 2016/425.

Per aver posto in commercio giocattoli non conformi agli standard di sicurezza, il titolare del negozio verrà anche punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10 mila euro.

Inoltre, sono in corso accertamenti per stabilire se alcuni marchi registrati, riprodotti su un certo numero di giocattoli, risultino autorizzati dal titolare degli stessi.