I funzionari ADM all'11^ edizione della "Corsa in Rosa" di Sassari

I funzionari ADM stanno illustrando le attività e gli obiettivi della propria mission istituzionale

Di: Redazione Sardegna Live

Ha preso il via a Sassari, venerdì 21 aprile, l’undicesima edizione della "Corsa in Rosa", manifestazione sportiva contro la violenza sulle donne che si terrà fino a domenica 23 aprile. Tre giorni di riflessione, confronto, dibattiti, sport e intrattenimento per sensibilizzare sui temi dei diritti e della violenza di genere. L’evento vede la partecipazione, presso il “Villaggio Corsa in Rosa” allestito nella centralissima Piazza d’Italia, dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) per dare risalto e forza al messaggio motore dell’evento.

I funzionari ADM – Ufficio delle Dogane di Sassari, stanno illustrando le attività e gli obiettivi della propria mission istituzionale; spiegheranno le principali disposizioni Doganali per i viaggiatori; forniscono informazioni sulle opportunità in tema di export, approfondiscono la tematica della lotta alla contraffazione sottolineando anche l’impegno per la sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy.

Gli uomini e le donne di ADM evidenziano inoltre i fenomeni di abusivismo e frode nel settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, illustrando poi il grande settore delle accise.

Uno spazio è dedicato agli esperti del Laboratorio Chimico di Cagliari che, oltre a dare informazioni sulle attività dei laboratori specialistici di ADM, mostreranno anche, con l’ausilio di specifiche attrezzature, come si effettuano la classificazione e l’esame organolettico dell’olio extravergine di oliva, le analisi chimiche sul grano e sul vino ma anche quelle sui carburanti (in special modo gasolio) spesso oggetto di contraffazione. Inoltre, si darà dimostrazione di come vengono eseguiti i controlli sulle sostanze stupefacenti servendosi della specifica strumentazione.

Nello stand è presente una vetrinetta contenente alcuni reperti contraffatti e sequestrati al termine di operazioni compiute dai funzionari ADM e alcuni apparecchi da intrattenimento illegali (slot machine). Alla cerimonia d’inaugurazione di venerdì 21 aprile ha preso parte il direttore territoriale Sardegna Gianluigi D’Urso.