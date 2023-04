Rissa al pronto soccorso del Santissima Trinità. Cappellacci: "Polizia in ogni presidio"

"Occorre una risposta concreta e decisa" dice il deputato di Forza Italia

Di: Redazione Sardegna Live

"Un episodio intollerabile, l'ennesimo in Italia: occorre una risposta concreta e decisa". Questo il commento del deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, sulla rissa avvenuta questa mattina al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

"Mentre esaminiamo in Commissione il DL 34/2023, che inasprisce le pene verso chi aggradisce un operatore sanitario, come maggioranza abbiamo presentato - sottolinea Cappellacci - un emendamento per istituire un posto di Polizia in ogni presidio sanitario al fine di porre fine ad una lunga serie di episodi criminosi e garantire la sicurezza dei medici, di tutto il personale sanitario e dei pazienti".