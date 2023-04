La Maddalena: chiuso da un mese il Centro di salute mentale, mancano i medici

I pazienti sono costretti a recarsi ad Olbia per sottoporsi alle visite e ai trattamenti periodici

Di: Arianna Zedda

Il consigliere regionale gallurese del M5s, Roberto Li Gioi, denuncia la chiusura del Centro di salute mentale La Maddalena. Li Gioi il 29 giugno 2022 aveva presentato un’interrogazione sul tema al presidente della giunta Christian Solinas e all'assessore della Sanità Carlo Doria: "Da circa un mese le porte del Centro di igiene mentale dell'isola di La Maddalena sono chiuse e i pazienti sono costretti a recarsi ad Olbia per sottoporsi alle visite e ai trattamenti periodici".

"A causa della riduzione a sole quattro unità operative del centro olbiese è diventato impossibile consentire la trasferta di due medici nell'isola maddalenina. A Olbia vengono seguiti circa settecento pazienti distribuiti prima tra sette medici e adesso presi in carico soltanto da quattro, con inevitabili incertezze circa la disponibilità per gli appuntamenti", ha spiegato il consigliere.

"La situazione generale è quindi esplosiva considerata la delicatezza delle patologie trattate che necessitano di un supporto costante per evitare la sospensione anche solo temporanea delle terapie che comporta gravi scompensi per i malati, con un aggravio di costi a carico della sanità per i ricoveri in Psichiatria. Così lo smantellamento della sanità continua ad intaccare i servizi territoriali essenziali della Sardegna", conclude Li Gioi.