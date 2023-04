Corruzione e permessi facili a migranti: arrestato a Cagliari 51enne interprete

L'uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scorso 7 aprile il personale della Digos di Cagliari ha tratto in arresto un cittadino di origine bengalese, 51 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 3 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Ufficio Esecuzione Penale.

Il provvedimento è stato a disposto in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, nell’ambito di un procedimento penale instaurato nel 2018 per il reato di associazione a delinquere e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Tale procedimento aveva coinvolto alcuni componenti della locale Commissione per il Riconoscimento dello stato di rifugiato, nella quale il 51enne svolgeva la funzione di interprete.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa Circondariale di Uta per l’espiazione della pena di 4 anni e 4 giorni di reclusione.