La Pelosa invasa dai rifiuti dopo le feste

L'immondizia raccolta dagli amministratori e da un gruppo di volontari

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

La spiaggia della Pelosa, uno dei gioielli naturalistici della Sardegna, invasa di rifiuti dopo il ponte pasquale. Il litorale di Stintino è stata ripulito da una squadra composta da sindaco, assessori, consiglieri comunali e volontari.

"Alcuni individui hanno lasciato notevoli quantità di spazzatura sul litorale, in particolare nelle passerelle di ingresso alla spiaggia - spiega il Comune di Stintino in una nota stampa -. Nonostante il giorno festivo e l'assenza degli operatori ecologici in servizio, l'amministrazione Comunale di Stintino, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e alcuni volontari, profondamente dispiaciuti per l'accaduto, si sono prontamente attivati e hanno organizzato un intervento di pulizia straordinario per ripristinare la bellezza e l'integrità dell'area".

L'amministrazione ha annunciato di valutare "l'adozione di misure punitive più severe per scoraggiare l'abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche".