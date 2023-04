Ghilarza. Auto va fuori strada e fa un volo di 50 metri: conducente estratta dalle lamiere

L’incidente questa mattina alle 7 sulla strada provinciale 23 direzione Abbasanta

Di: Alessandra Leo

Incidente stradale questa mattina alle 7 in agro di Ghilarza, sulla strada provinciale 23 direzione Abbasanta.

Un’auto, per cause ancora da stabilire, è uscita fuori strada e ha fatto un volo di circa 50 metri per finire la sua corsa in un campo.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti immediatamente per estrarre la conducente dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area interessata dal sinistro.

La donna è stata trasportata all'ospedale di Oristano dal personale del servizio sanitario regionale, presente sul posto con autoambulanza. Le forze dell’ordine indagano per accertare le cause dell’incidente.