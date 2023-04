Cagliari: entro fine aprile via Porcell sarà riaperta al traffico

Di: Arianna Zedda, foto Ansa

Via Porcell sarà riaperta al traffico entro l'ultima settimana di aprile, quindi per la festa di Sant'Efisio piazza Yenne e Viale Buoncammino saranno nuovamente collegate : lo ha comunicato ieri sera l'Università di Cagliari.

Auto e autobus non potevano più percorrere la via dalla fine di novembre a causa di un albero pericolante e del muro di cinta del Dipartimento di Sanità Pubblica - Scienze Biomediche e in tale contesto era stata chiusa anche via Giussani fino a Buoncammino con l'inversione di marcia in via Anfiteatro, al momento utilizzata solo per salire in direzione del belvedere.

" Il ficus secolare di via Porcell che negli anni ha creato una spinta progressiva facendo inclinare il muro su cui poggia resterà al suo posto, ha messo in campo tutte le azioni necessarie a rimuovere la fonte di pericolo con un intervento puntuale che ha salvato l' alberatura e permesso di ridurre il carico sul muro di cinta ", si legge nella nota dell'Ateneo.

Il Comune, nella persona dell'assessore delle Politiche per la mobilità e servizi tecnologici, Alessio Mereu, ha confermato il via libera. " Abbiamo la necessità di rivedere la segnaletica, emettere tutte le ordinanze e fare una comunicazione capillare ai cittadini, inoltre il 17 aprile dovrebbe chiudersi il cantiere in via Giussani dove è in atto il posizionamento della nuova condotta idrica, Vogliamo ripristinare la viabilità precedente e quindi apriremo tutto contemporaneamente presumibilmente la settimana successiva a quella del 17 ".